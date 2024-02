Presidente Zhang si tiene l’Fc Internazionale? Strategia definita. E a San Siro c’erano anche loro… ULTIME

Pubblicità

Il Presidente dell’Inter Steven Zhang è orientato verso il rifinanziamento del prestito per rimanere al timone della società?

Mentre l’entusiasmo infiamma il San Siro per il match di Champions tra Inter e Atletico, dietro le quinte si sviluppa un lavoro febbrile che coinvolge Cina e America, con l’obiettivo forse alla portata per il presidente Zhang.

Il grande interrogativo riguarda il rifinanziamento del prestito di oltre 350 milioni di euro, incluso l’interesse, ottenuto nel 2021 dall’Oaktree, fondamentale per la stabilità finanziaria dell’Inter. L’operazione sembra giungere a una fase avanzata, con dirigenti di alto livello dell’Oaktree presenti alla partita di Champions.

Nel frattempo, la compagine della Cina, guidata personalmente da Steven Zhang, è coinvolta nella trattativa attraverso advisor come Goldman Sachs e Raine Group. Nonostante un rinnovo con l’Oaktree sembri la scelta più probabile, altre opzioni sono ancora sul tavolo, poiché altri fondi hanno dimostrato interesse. La programmazione e la continuità sono diventate punti focali per Zhang, evidenziando la volontà di assicurare una gestione stabile e proiettata al futuro per l’Inter.

