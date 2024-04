Presidente Zhang, può chiedersi la causa con China Construction Bank, ecco l’approfondimento: lo scenario

9 Apr 2024, 15:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nelle prossime ore potrebbe chiudersi lo scenario Zhang-Construction Bank. Come stanno le cose Come riporta Tuttosport, a meno che il giudice non predisponga un nuovo rinvio – il secondo procedimento di CCBA contro il presidente dell’Internazionale Steven Zhang potrebbe chiudersi #domani. IL CASO –«Il 22 marzo la Corte d’Appello di Milano aveva accolto il ricorso […]

