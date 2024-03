Presidente Zhang nei guai! Sentenza confermata: persa la causa sui 320 milioni da pagare

12:33, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zhang nei guai! Sentenza confermata: persa la causa sui 320 milioni da pagare. Tutti i #particolari della situazione sul patron dell’Inter

Steven Zhang nei guai. Il presidente dell’Inter, come riferito da Calcio e Finanza, ha perso la causa con China Construction Bank Asia Corporation (CCBA): la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Hong Kong riguardante la vertenza sui 320 milioni di euro non versati dal patron nerazzurro.

Parallelamente, a Milano procede anche un’altra causa intentata da China Construction Bank contro Zhang. Appuntamento al Tribunale Ordinario di Milano per il 10 aprile.

