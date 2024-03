Presidente Zhang nei guai! #Incredibile Confermata la sentenza, ecco l’approfondimento: persa la causa sui 320 #milioni di euro da pagare. I #particolari

22 Mar 2024, 12:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Zhang nei guai! Confermata la sentenza: persa la causa sui 320 milioni da pagare. I dettagli sulla decisione della Corte d’Appello di Milano Guai giudiziari e finanziari in arrivo per Steven Zhang. Il presidente dell’Internazionale ha perso la causa con China Construction Bank Asia Corporation (CCBA). Come riferisce Calcio e Finanza, la Corte d’Appello di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Zhang nei guai! Confermata la sentenza: persa la causa sui 320 milioni da pagare. I dettagli proviene da Internazionale News 24.