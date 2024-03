Presidente Zhang-Internazionale F.C., ora è saldo e ci sono nuovi progetti: sta parlando di…

3 Mar 2024, 09:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Zhang Internazionale, ora è saldo e ci sono nuovi progetti: sta parlando di… Quali sono i piani del presidente nerazzurro

Steven Zhang vuole che l’Internazionale vinca almeno per i prossimi tre anni e per questo vuole dare continuità all’assetto attuale, anche perché lui per primo è saldo al timone.

La sua firma ormai in arrivo con Oaktree, che riscadenzi il prestito ricevuto nel 2021, è un passaggio chiave tra presente e futuro nerazzurro. Steven tre anni fa aveva ricevuto dal fondo americano 275 milioni, diventati nel frattempo 350 circa. Ora, anticipando la scadenza per la restituzione fissata il 20 maggio, gioca la carta del rifinanziamento: altro ossigeno per un paio di anni almeno. Zhang non è più esposto al vento come una volta, parla di progetti a medio-lungo termine e vuole prendere un aereo per Milano a inizio aprile per gli eventuali quarti di Champions. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Zhang-Internazionale, ora è saldo e ci sono nuovi progetti: sta parlando di… proviene da Internazionale News 24.