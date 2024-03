Presidente Zhang Internazionale F.C., futuro ancora incerto, le parole, ecco l’approfondimento: «Ci sono 2 ipotesi per risolvere la circostanza» #NEWS #Intervista

21 Mar 2024, 11:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il futuro di Steven Zhang alla guida dell’Internazionale è ancora piuttosto incerto, ci sono 2 ipotesi plausibili entro maggio

Il futuro societario dell’Internazionale non è mai stato così in bilico come in questi giorni. Come rivelato da La Repubblica, sono possibili 2 scenari che coinvolgono Zhang e Oaktree.

LA SITUAZIONE – «La prima: il proprietario dell’Internazionale potrebbe rimborsare il creditore trovando i soldi altrove. A questo piano B stanno lavorando i 2 advisor di Zhang, Goldman Sachs e Raine Group, che starebbero dialogando con almeno 2 fondi, che potrebbero garantire i soldi necessari per ultimare il finanziamento. Ma i tempi sono stretti, per portare a #termine l’operazione servirebbero sei settimane. La seconda ipotesi è che Oaktree entri nella gestione dell’Internazionale»

