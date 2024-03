Presidente Zhang, il presidente dell’Internazionale F.C. rischia LA PRIGIONE in Cina! #Incredibile Il motivo

23 Mar 2024, 15:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il presidente dell’Internazionale Steven zhang è coinvolto in una vicenda finanziaria che in Cina potrebbe portarlo in prigione: “tutti gli #approfondimenti Il Corriere dello Sport fa il punto sulla delicata vicenda che riguarda il presidente dell’Internazionale Steven Zhang e i debiti finanziati contratti. ZHANG Internazionale F.C. – China Construction Bank (CCB) aveva prestato 255 milioni di dollari […]

L’articolo Zhang, il presidente dell’Internazionale rischia LA PRIGIONE in Cina! Il motivo proviene da Internazionale News 24.