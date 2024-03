Presidente Zhang, i piani per l’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: dalla tournèe estiva al nuovo #intesa con Fondo d’Investimento Oaktree

17 Mar 2024, 13:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Zhang studia la nuova Internazionale: i progetti dei leoni nerazzurri per i prossimi mesi

Come riporta La Gazzetta dello sport, Zhang starebbe valutando i piani per la nuova Internazionale.

I PIANI – «I progetti di questa Internazionale, sia quelli relativi all’area sportiva sia quelli corporate, guardano almeno a tutta la prossima massacrante stagione. Si aprirà molto probabilmente a luglio con una tournée a Nanchino e Pechino, fortemente voluta da Suning, per ultimare col danaroso Mondiale per club negli Usa dell’estate 2025. In ballo circa cinquanta milioni e prestigio per il marchio. Anche per questo Zhang sta facendo di tutto per “tenersi” l’Internazionale. Almeno fino a quel momento, magari oltre. Evitare lo spettro di una cessione “forzata” non era, comunque, scontato visto che il 20 maggio scadono i termini per la restituzione del maxi-prestito ricevuto tre anni fa da Oaktree. In ballo gli oltre 350 milioni (275 più interessi) ricevuti che, come garanzia, avevano proprio il pegno delle azioni societarie. Su questa base Steven ha imboccando con decisione la strada del “riscadenzamento” dei termini con lo stesso fondo californiano»

OAKTREE – «Non è certo un caso che i membri del board di Oaktree siano ormai di casa nella famiglia Internazionale. Le loro riunioni si tengono spesso in viale della Liberazione, poi è vietato perdersi le partite di cartello a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Ma sono pure arrivati sul charter nerazzurro da Milano a #Madrid assieme ad altri ospiti per tifare al Metropolitano.

Insomma, il legame si è rafforzato. Sempre con la supervisione di Goldman Sachs, uno dei 2 “advisor” assieme a Raine Group incaricati di cercare nuovi partner per Suning. Le fila, infatti, le tiene sempre Zhang dalla Cina, convinto che rifinanziare con lo stesso fondo “prestatore” renderebbe più morbida la scadenza, visto che la struttura giuridica esiste già. Va cambiata la data (l’ultima era di tre anni, possibile si scenda di uno) più il tasso di interessi, che probabilmente crescerà rispetto all’attuale (già alto) del 12%»

