Presidente Zhang Fc Internazionale, tempi stretti per il rifinanziamento del prestito. Cosa filtra

Zhang Inter, tempi stretti per il rifinanziamento del prestito. Cosa filtra sul futuro del club nerazzurro

Entro il 20 maggio scade il termine in casa Inter per restituire circa 385 milioni di euro (275 milioni più gli interessi) prestati dal fondo americano Oaktree.

Pubblicità

Pubblicità

Zhang sta lavorando con decisione sul rifinanziamento del prestito. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il patron nerazzurro guarda agli Stati Uniti, patria sia di Oaktree che di altri fondi interessati, mantenendo sempre il contatto con i due consulenti scelti, Goldman Sachs e Raine Group.

The post Zhang Inter, tempi stretti per il rifinanziamento del prestito. Cosa filtra appeared first on Juventus News 24.