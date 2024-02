Presidente Zhang Fc Internazionale, incertezza sul futuro societario! Entro fine febbraio…

Zhang Inter, incertezza sul futuro societario! Entro fine febbraio… Le ultime sul prestito di Oaktree in scadenza

C’è ancora incertezza sul futuro societario dell’Inter. Come riferito dal Corriere dello Sport, Zhang punta al rifinanziamento del prestito di Oaktree in scadenza a maggio, ma è ancora alla ricerca di un partner.

In casa nerazzurra ci si aspetta segnali, in un senso o nell’altro, entro la fine di febbraio.

