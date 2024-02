Predestinato al successo: l’Fc Internazionale prepara la recompra

24 Feb 2024, 20:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

17 partite e 4 goal, non male per un centrocampista al primo anno in A: l’Internazionale osserva il predestinato e prepara la recompra Il ragazzino non si ferma più, e l’Internazionale non può far altro che sfregarsi le mani. Dopo averlo ceduto quest’estate, il club nerazzurro si è infatti tutelato inserendo una speciale clausola in … Leggi tutto

