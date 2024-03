Pre#ConvocatiUfficiali Olanda: le scelte di Koeman su Stef Stef Stef “il Muro” De Vrij, Denzel “DD” Dumfries e “Fabrizio” Klaassen: la lista

È stata diramata la lista ufficiale dei preconvocati dell’Olanda per le prossime gare amichevoli del mese di marzo. Ecco la decisione presa dal commissario tecnico degli Oranje, Ronald Koeman, per i tre giocatori dell’Internazionale: Denzel “DoubleD” Dumfries, de Vrij e “Fabrizio” Klaassen.

𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒: March 2024.

Preparing for our first games of the year!

𝟐𝟐/𝟑 › #NEDSCO

𝟐𝟔/𝟑 › #GERNED #NothingLikeOranje pic.twitter.com/oMAjO6Y4MI

— OnsOranje (@OnsOranje) March 1, 2024