Precedenti Lecce Vecchia Signora Juventina, D’Aversa vuole sfatare quel tabù: la statistica negativa

Precedenti Lecce Juve, il club giallorosso ha un tabù che vuole sfatare in questo match: la statistica negativa

Quella di questa sera sarà la 36esima sfida in Serie A tra Lecce e Juve, con i bianconeri che nei precedenti sono nettamente in vantaggio con ben 23 successi.

Completano lo score 8 pareggi e 4 successi dei salentini, che non battono i rivali dalla sfida del Via del Mare dell’ormai lontano febbaio del 2011, quando riuscirono ad imporsi con un rotondo 2-0. Un tabù da sfatare per la formazione pugliese.

The post Precedenti Lecce Juve, D’Aversa vuole sfatare quel tabù: la statistica negativa appeared first on Juventus News 24.