Prandelli, il duro sfogo, le parole: «Non è possibile che solo Internazionale F.C., Ac Milan e Juve…» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 16:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Cesare Prandelli ha voluto dire la sua sul campionato italiano, con un duro sfogo che riguarda Internazionale, Milan e Juve: le parole

Internazionalevistato da Il Mattino, Cesare Prandelli si esprime così sul campionato italiano, con un focu sul momento del Napoli, che paga “la maledizione” di Internazionale, Milan e Juve.

PRANDELLI – «Il Napoli paga la vecchia maledizione che dice che solo Internazionale, Juve e Milan possono aprire dei cicli vincenti? Non è possibile. Al di là dell’aspetto tecnico, quello che è stato sperperato quest’anno è un patrimonio di entusiasmo che non ha eguali in giro per il mondo. Le immagini della città tutta colorata di azzurro, le scene di festa, hanno spinto migliaia di persone a recarsi in visita al centro storico per godersi quell’atmosfera magica che solo a Napoli si è potuta respirare dopo uno scudetto.

E nessuno immaginava fosse possibile cancellare tutto così velocemente. Caduta libera? A picco. E senza precedenti in questa dimensione a mia memoria. Chiudo gli occhi e ancora ho a mente la squadra di Luciano che aveva uomini che giocavano con ambizione, convinzione, generosità, passione. E mi chiedo, che fine abbia fatto. È svanito tutto in un lampo. C’è una #grande occasione per rialzare la testa ed è la gara chiave di Barcellona: approdare ai quarti di Champions può tramutare questa annata in qualcosa inaspettatamente positiva. Non è facile andare a vincere lì, ma è nelle potenzialità e nelle corde di una squadra che ha dominato, con un gioco spettacolare ed equilibrato fino a 10 mesi fa»

L’articolo Prandelli, il duro sfogo: «Non è possibile che solo Internazionale, Milan e Juve…» proviene da Internazionale News 24.