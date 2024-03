Power Reijnders festeggia dopo Fiorentina #Milan AC: il #comunicato del mediano sui #social – NEWS

16:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Reijnders festeggia sui social dopo la vittoria del Diavolo Rossonero contro la Fiorentina: il #comunicato del centrocampista rossonero sempre più importante per la formazione di Coach Pioli Tijjani Reijnders è sempre più indispensabile nella formazione di Coach Pioli e l’ha dimostrato anche nel match del Franchi. Il centrocampista rossonero ha festeggiato la preziosa vittoria contro la Fiorentina con un […]

