Power Reijnders esulta sui #social, la dichiarazione ufficiale: «Riguardo la notte scorsa…» #Intervista #News #Ultimora – NEWS

16:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Reijnders esulta sui social: «Riguardo la notte scorsa…». L’entusiasmo e le parole del centrocampista rossonero dopo la vittoria e il gol con l’Olanda Tijjani Reijnders ha celebrato sui social una delle sue migliori prestazioni con la maglia dell’Olanda. Ecco le parole del centrocampista rossonero e le immagini della gara della Johan Cruijff Arena contro la […]

