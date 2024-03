Power Reijnders esulta dopo Lazio #Milan AC: «Gioia pura! Vittoria spettacolare» – NEWS

14:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Reijnders esulta dopo Lazio Diavolo Rossonero: «Gioia pura! Vittoria spettacolare» – FOTO. Il messaggio social del centrocampista olandese

Al termine di Lazio Diavolo Rossonero, match vinto dai rossoneri nel 27° turno di campionato, Tijjani Reijnders manifesta tutta la propria gioia per i tre punti ottenuti, e lo fa attraverso i propri social. Il centrocampista olandese esulta e festeggia la vittoria con questo post sul suo account Instagram.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tijjani Reijnders (@tijjanireijnders) Pubblicità

MESSAGGIO – « Pura gioia per la vittoria! ! Spettacolare vittoria in trasferta dopo un gol di Okafor. Forza Diavolo Rossonero »

The post Reijnders esulta dopo Lazio Diavolo Rossonero: «Gioia pura! Vittoria spettacolare» – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.