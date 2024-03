Power Reijnders entusiasta dopo il primo gol con l’Olanda, la dichiarazione ufficiale: «Forse il più bello di sempre, sul mio ruolo al #Milan AC e in nazionale…» #Intervista #News #Ultimora

13:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Il centrocampista del Diavolo Rossonero, Tijjani Reijnders, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la rete segnata con l’Olanda contro la Scozia Intervistato da nos.nl, Tijjani Reijnders esprime tutte le sue emozioni per il primo gol segnato con la maglia della nazionale olandese. Il centrocampista del Diavolo Rossonero ha segnato una bellissima rete nell’amichevole di ieri tra l’Olanda e […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Reijnders entusiasta dopo il primo gol con l’Olanda: «Forse il più bello di sempre, sul mio ruolo al Diavolo Rossonero e in nazionale…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.