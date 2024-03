Power Reijnders e il rapporto con Oliviero Bomber Vero Giroud, la dichiarazione ufficiale: «Mi trovo troppo bene. Credo di essere stato accettato da tutti» #Intervista #News #Ultimora

18:49,20 Mar 2024, MILANELLO.

Reijnders e il rapporto con Giroud: «Mi trovo troppo bene. Credo di essere stato accettato da tutti». Le parole del centrocampista rossonero

Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Rtlnieuws del suo rapporto con Olivier Giroud. Le parole del centrocampista rossonero dal ritiro della Nazionale:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «E con lui mi trovo bene. Scherziamo tra noi abbastanza spesso. Io non parlo ancora italiano, ma mi trovo bene con tutti. Sono stato accettato, credo».

Pubblicità

LE PAROLE COMPLETE DI REIJNDERS DAL RITIRO DELLA NAZIONALE

The post Reijnders e il rapporto con Giroud: «Mi trovo troppo bene. Credo di essere stato accettato da tutti» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.