Power Reijnders diventa papà: nei commenti della NEWS spunta il commento di questo giocatore dell’Fc Internazionale

00:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Reijnders diventa papà: nei commenti della FOTO spunta il commento di questo giocatore dell’Inter. Ecco di chi si tratta

Il centrocampista del Diavolo Rossonero Reijnders è diventato padre nei giorni scorsi e ha celebrato la nascita del figlio Xavién Lio Ti Reijnders tramite il proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tijjani Reijnders (@tijjanireijnders)

Nei commenti spuntano anche le congratulazioni del nerazzurro Dumfries, compagno di nazionale. Tanti anche i commenti dei suoi compagni rossoneri che si sono congratulati con Reijnders.

