Potter AC Milan, clamoroso dall’Inghilterra: «È lui il favorito per la panchina»

Potter Milan, clamoroso dall’Inghilterra: «È lui il favorito per la panchina in vista della prossima stagione»

Arrivano clamorose novità per quanto riguarda il possibile successore di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato da talkSPORT, i rossoneri avrebbero infatti deciso di puntare su Graham Potter per la prossima stagione.

L’allenatore ex Brighton e Chelsea è anche nel mirino del Manchester United nel caso in cui i Red Devils decidessero di separarsi con Erik Ten Hag. Per il Diavolo possibile corsa a due tra Conte e Potter.

