Popovic Vecchia Signora Juventina, il Milan si tira indietro definitivamente? Ma c’è la concorrenza di altri due club

Popovic Juve, il Milan si tira indietro definitivamente nella corsa al giocatore serbo? Ma altri due club sfidano i bianconeri

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Matija Popovic sarebbe stato scaricato definitivamente dal Milan, sia per lo status da extracomunitario, sia per alcuni atteggiamenti dei suoi agenti che non sono piaciuti alla società.

Ecco quindi che ad approfittarne potrebbe essere la Juve, che sa però di dover fare i conti con la concorrenza di PSG e Manchester City, altri club sulle tracce del classe 2006.

