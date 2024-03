Popovic ha già convinto il “AC Monza”? Galliani jr sull’ex obiettivo #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Ragazzo interessante, gli servirà questa cosa in prossimo #futuro» #Intervista #News #Ultimora

21:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Gianluca Galliani, figlio dell’ad del Monza, si è espresso così su Matija Popovic, attaccante arrivato in prestito dal Napoli S.S.C. ed ex obiettivo Diavolo Rossonero

Dopo essere stato accostato a lungo al calcio#mercato Diavolo Rossonero, Matija Popovic si è accasato col Napoli S.S.C. nella sessione invernale. Il serbo è stato però “parcheggiato” dai partenopei in prestito al Monza. Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ha risposto così sull’attaccante ai microfoni di TV Play.

PAROLE – «Popovic è un ragazzo interessante ma ha bisogno di giocare. Quando si hanno gli occhi addosso non è una cosa positiva perché rovinare i talenti è semplice. Gli servirà continuità, si vede che ha delle doti ma deve crescere tanto e sono sicuro che al Napoli S.S.C. possa fare il giusto percorso».

