Popovic AC Milan, spunta questo RETROSCENA. Ora è a un passo dal Napoli

Popovic Milan, spunta questo RETROSCENA legato al giovane attaccante. Il serbo ora è a un passo dal Napoli

Il Napoli è ormai a un passo dal chiudere il colpo Popovic. Il serbo è pronto a firmare un contratto di quattro anni e mezzo con gli azzurri, che lo gireranno poi subito al Frosinone dal momento che non dispongono dello slot per tesserare un extracomunitario.

Calciomercato.com rivela anche un retroscena sul Milan. I rossoneri avevano fatto tutto il possibile per portarlo in rossonero, ma le commissioni chieste dall’entourage sono state considerate non in linea con i principi del club.

