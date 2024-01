Popovic AC Milan, ore decisive: da domani si entra nel vivo. Le NEWS

Popovic Milan, ore decisive: da domani si entra nel vivo. Le ultime notizie sul futuro del giovane attaccante

Si entra nel vivo per Matija Popovic, calciatore che si è messo in mostra negli ultimi mesi con la maglia del Partizan Belgrado e che potrebbe trasferirsi al Milan in questa sessione di mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, da domani al compimento del diciottesimo anno di età può firmare un contratto che lo legherebbe ai rossoneri per le prossime cinque stagioni. Si attendono novità.

