Popovic AC Milan: non solo la Vecchia Signora Juventinantus, un’altra big di Serie A prova l’inserimento

La trattativa del calciomercato Milan per portare Popovic in rossonero sembra saltata definitivamente. Ora una big di Serie A ci prova

Popovic è stato ad un passo dal calciomercato Milan, ora che la trattativa sembra definitivamente saltata non solo la Juventus ci prova ma ci sarebbe un’altra big di Serie A interessata:

come riportato da Gianluca Di Marzio si tratterebbe del Napoli. Si lavora per anticipare la concorrenza di club come Bayern e Porto: possibile operazione in sinergia per un prestito. Anche il Frosinone sarebbe alla finestra.

