Popovic AC Milan: l’idea Napoli prende forma, le tempistiche e il POSSIBILE contratto

Dopo che la fumata nera per la trattativa che legava Popovic al calciomercato Milan, prende forma l’idea Napoli, tutti i dettagli

Dal possibile colpo per il calciomercato Milan al Napoli passando dal Frosinone. La trattativa per portare Popovic in Italia si arricchisce di colpi di scena.

Dopo la fumata nera con i rossoneri prende forma l’idea partenopea per il giovane talento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club azzurro non ha però a disposizione uno slot per tesserare un extracomunitario in questa stagione e per questo motivo dovrebbe essere il Frosinone a prendere il giocatore fino al prossimo 30 giugno.

Con il Milan le parti stavano lavorando ad un contratto di 4 anni e mezzo, quindi fino al giugno del 2028. Adesso sono al lavoro Frosinone e Napoli, con i primi che puntano a prenderlo adesso, per poi girarlo al Napoli a partire dal 1 luglio.

