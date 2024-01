Popovic AC Milan, CLAMOROSO colpo di scena: il giocatore non può trasferirsi al Frosinone! Ecco il motivo

Popovic Milan, CLAMOROSO colpo di scena: il giocatore non può trasferirsi al Frosinone! Ecco il motivo del mancato passaggio

Clamoroso colpo di scena nella trattativa che porta l’ex obiettivo del calciomercato rossonero Popovic al Napoli.

Infatti il giocatore sarebbe dovuto andare in prestito al Frosinone, dopo l’acquisto da parte dei partenopei. Invece, come riportato da Di Marzio, il giocatore non potrà trasferirsi in quanto i ciociari hanno raggiunto il numero massimo di extracomunitari. Adesso il Napoli deve pensare ad un’altra squadra per mandarlo in prestito e tra queste c’è il Monza.

The post Popovic Milan, CLAMOROSO colpo di scena: il giocatore non può trasferirsi al Frosinone! Ecco il motivo appeared first on Milan News 24.