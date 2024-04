Pongracic avvisa il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Gotti ha dato fiducia alla #TopClub. Ecco come dovremo affrontare la gara» #Intervista #News #Ultimora

19:45,3 Apr 2024, MILANELLO.

Pongracic avvisa il Diavolo Rossonero: «Gotti ha dato fiducia alla squadra. Ecco come dovremo affrontare la partita». Le dichiarazioni del giocatore Il giocatore del Lecce Marin Pongracic ha analizzato a TeleRama il prossimo match contro il Diavolo Rossonero a San Siro. PAROLE –«Il mister ha ridato fiducia alla squadra, ci dice che siamo bravi, che possiamo giocare con tutti […]

