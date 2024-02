Pomigliano Fc Internazionale Women DIRETTA 2-6: le nerazzurre a valanga, anche Jelcic firma il tabellino

Pubblicità

Appuntamento alla 16^ giornata di Serie A femminile, col confronto tra Pomigliano e Inter Women: la cronaca live del match

Allo stadio Amerigo Liguori, il Pomigliano ospita le Inter Women per la 16^ giornata di Serie A femminile: ecco la cronaca live dell’incontro. Seguila con noi!

POMIGLIANO INTER WOMEN, LA CRONACA

82′ – Ultimi cambi per il Pomigliano: fuori Ferrario e Ippolito, dentro Szymanowski e Manca

80′ – Ultimo cambio per le nerazzurre: esce Serturini per l’ingresso di Bonetti

76′ – GOL DELL’INTER, con Jelcic che punisce Gavillet per l’incertezza nel controllo della palla sul tiro al volo di Bugeja. La nerazzurra deve solo far suo il pallone e calciarlo in rete!

75′ – Sostituzione per il Pomigliano: termina il match di Arcangeli e inizia quello di Babic

70′ – Cambio per le nerazzurre: esce Csiszar ed entra Simonetti

68′ – Sostituzione per il Pomigliano: fuori Di Gianmarino per l’ingresso di Domi

65′ – Sostituzioni per l’Inter: escono Magull e Polli per l’ingresso di Pandini e Jelcic

64′ – GOL DELL’INTER, Robustellini si fa perdonare per l’episodio di qualche minuto fa, con una rasoiata nell’angolino dallo sviluppo di calcio d’angolo.

61′ ALTRO AUTOGOL DELL’INTER, stavolta con Robustellini, che porta il punteggio sul 2-4

60′ GOL DELL’INTER, Magull firma la personale doppietta dopo un’azione stranissima: Serturini cerca la conclusione da fuori area con un tiro che s’impenna, Gavillet respinge male coi pugni e Magull ne approfitta

57′ AUTOGOL DELL’INTER, con Fordos che, nel tentativo di anticipare Nambi, spinge in rete il cross di Harvey

46′ – La neo entrata Nambi mette subito alla prova Cetinja con un tiro insidioso, che l’estremo difensore nerazzurro disinnesca con esperienza

– secondo tempo –

Cambio nelle fila del Pomigliano all’intervallo: esce Novellino per l’ingresso di Nambi

Sostituzione all’intervallo per le Inter Women: fuori Alborghetti, dentro Fordos

– fine primo tempo-

37′ – GOL DELL’INTER!!! Magull segna il suo quarto gol in nerazzurro, spingendo in porta il pallone superbamente condotto in area da Polli

33′ – Arcangeli impensierisce Cetinja con una conclusione dal cuore dell’area, dopo aver raccolto il suggerimento di Fusini. Il pallone non inquadra lo specchio.

26′ – Conclusione velenosa di Csiszar dalla lunga distanza, ma troppo centrale. Gavillet respinge

24′ – Magull tenta di replicare il gol di Serturini con un tiro a giro dal limite: fuori di un soffio!

15′ – Brivido Pomigliano! Ippolito, approfittando di un errore difensivo delle nerazzurre, lascia partire una rasoiata dalla lunga distanza. Il pallone sfiora il palo e termina sul fondo

11′ – RADDOPPIO DELL’INTER!! Bugeja firma il 2-0, raccogliendo il rimpallo su tiro precedente di Polli. La sua conclusione è precisa e gonfia la rete!

7′ – Bella intuizione di Csiszar, che con un filtrante pesca Polli in area: si alza la bandierina per fuorigioco

3′ – GOL DELL’INTER!! Ci pensa Serturini, al suo esordio in campionato con le nerazzurre, ad accentrarsi dalla fascia e, dal limite dell’area, a insaccare con un tiro a giro alle spalle di Gavillet

Fischio d’inizio alle 12.00, si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Magull

IL TABELLINO

POMIGLIANO (4-4-2): 44 Gavillet; 15 Battistini, 2 Apicella, 6 Rabot, 3 Fusini; 33 Novellino, 4 Harvey, 28 Ferrario, 21 Di Gianmarino; 14 Arcangeli, 10 Ippolito.

A disposizione: 12 Buhigas, 5 Caiazzo, 7 Nambi, 8 Domi, 11 Manca, 17 Szymanowski, 18 Vingiani, 72 Schettino, 99 Babic.

Coach: Alessandro Caruso.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 19 Alborghetti (46′ Fordos), 55 Tomter, 14 Robustellini, 23 Magull, 27 Csiszar, 24 Milinkovic; 15 Serturini, 9 Polli, 7 Bugeja.

A disposizione: 12 Piazza, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 13 Merlo, 17 Fordos, 18 Pandini, 20 Simonetti, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Perri

Assistenti: Pasqualetto-Romagnoli

IV Ufficiale: Laziale

IL PREPARTITA

L’XI di partenza delle nerazzurre

Le scelte di @ritaguari per #PomiglianoInter #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/rBGcA2tooN — Inter Women (@Inter_Women) February 11, 2024

Matchday!

Matchday

#PomiglianoInter

16^giornata Serie A

12:00 CET

Stadio Amerigo Liguori#ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/C4Nj5WI51K — Inter Women (@Inter_Women) February 11, 2024

