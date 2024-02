Poli riparte dalla Serie C! Nuova avventura per l’ex AC Milan: ecco dove giocherà. L’annuncio UFFICIALE

Poli riparte dalla Serie C! Nuova avventura per l’ex Milan: ecco dove giocherà l’ex centrocampista rossonero. Tutti i dettagli

Ricordate Andrea Poli? L’ex centrocampista del Milan, che ha indossato la maglia rossonera dal 2013 al 2017, riparte dalla Serie C. Dopo l’ultima avventura conclusasi al Modena, è ufficialmente un nuovo giocatore della Pro Sesto. Di seguito il comunicato del club.

LA NOTA – «Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Poli.

Centrocampista classe 1989, Poli ha all’attivo 330 presenze tra Serie A e Super Lig condite da 15 gol e 10 assist con le maglie di Sampdoria, Inter, Milan, Bologna e Antalyaspor; 13 presenze in Champions League con Milan, Inter e Samp, e 4 in Europa League con la maglia della Sampdoria.

109 presenze con il Milan in 4 anni (2013-2017), 94 con la Sampdoria (2007-2013), 20 con la maglia dell’Inter (stagione 2011/12) e 114 con il Bologna dal 2017 al 2021. In Serie B vanta 47 presenze tra Treviso, Sassuolo e Modena: questi sono solo alcuni dei numeri del centrocampista neo biancoceleste.

Poli ha all’attivo anche 13 presenze con la maglia della Nazionale Under 21 e 5 con la Nazionale maggiore, arricchite da un gol».

