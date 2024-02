Pogba Signora Juve, settimane decisive per il futuro del francese

Dopo il 14 febbraio ci sarà l’udienza sul caso doping. Quando arriverà la sentenza la Juve deciderà cosa fare con Pogba

Domenica sera Paul Pogba era a San Siro per seguire la Juventus nel match contro l’Inter. Il francese era in incognito ma ha voluto comunque essere vicino ai bianconeri. Le prossime settimane saranno decisive per sapere quale sarà il futuro di Pogba. Infatti, dopo il 14 febbraio ci sarà il processo doping in cui il francese e i suoi legali proveranno a dimostrare la non intenzionalità dell’assunzione della sostanza che ha portato alla positività del giocatore.

La procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per Pogba, mentre la difesa proverà ad ottenere quantomeno uno sconto. In caso di conferma di questa richiesta la Juve potrebbe decidere, come previsto dall’accordo collettivo tra club, Figc e assocalciatori, di rescindere il contratto del francese. Ogni decisione, però, verrà presa solo dopo la sentenza definitiva.

