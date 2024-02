Pogba Signora Juve, quale futuro? Si attende la squalifica, ma… A cosa pensa il club

Pogba Juve, quale futuro per il francese? Si attende la squalifica dopo la positività all’antidoping: le ultime

Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Come spiegato da Sportmediaset, in casa Juve si attende l’ufficialità della squalifica del giocatore francese, ma allo stesso tempo si iniziano a fare le prime valutazioni.

Ci si aspetta uno stop non indifferente dopo la positività ai test antidoping, che taglierebbe di fatto le gambe alla carriera del giocatore, almeno in bianconero. Con una lunga squalifica, infatti, difficilmente ci sarebbe ancora posto per lui.

