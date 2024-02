Pogba riappare sui social: mostra i muscoli con la moglie Zulay – NEWS

Pogba riappare sui social: mostra i muscoli con la moglie Zulay nella palestra della loro villa a Torino – FOTO

Pogba riappare sui social, più precisamente su Instagram, insieme alla moglie Zulay. E’ stata proprio la donna a condividere una stories insieme al centrocampista francese della Juve dalla palestra della loro villa di Torino

Il numero 10, fermo da settembre per il caso doping, si è messo in posa per mostrare i muscoli. Nei prossimi giorni sono attese novità per Pogba proprio su questo fronte.

