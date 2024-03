13:32, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Pogba non si arrende, la confessione agli amici: «Tornerò a giocare». Rivelazione sul futuro del centrocampista squalificato

Pogba non si arrende ed è convinto che la sua carriera non finirà con la squalifica. Come riferito da Tuttosport, il francese avrebbe rassicurato gli amici dicendo: «Vedrete, tornerò a giocare».

In ogni caso, la sua avventura alla Juve sembra ormai giunta al capolinea.

