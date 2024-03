10:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Pogba Juve, risparmio da 30 milioni di euro! Il francese “finanzia” il #colpo a centrocampo, tutti gli aggiornamenti

Come confermato da La Gazzetta dello Sport, la Juve risparmierà più di 30 milioni con l’addio anticipato a Paul Pogba. Presto si tratterà la risoluzione del contratto in scadenza nel 2026 con l’entourage del francese.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Una trentina di milioni di risparmio per la Juventus che potrà così andare sul suo sostituto a centrocampo nella prossima sessione di mercato.

Pubblicità

The post Pogba Juve, risparmio da 30 milioni di euro! Il francese “finanzia” il #colpo a centrocampo appeared first on Juventus News 24.