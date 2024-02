Pogba #Juve, ecco perché non arriverà un comunicato ufficiale del #TopClub

18:47, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Francesco Cosatti, giornalista Sky Sport, ha spiegato qual è la posizione della Juve in merito alla squalifica di 4 anni per doping comminata a Paul Pogba.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

COSATTI – «Non mi aspetto che oggi arrivino ulteriori parole o comunicati della società Juventus. Ci ha pensato il giocatore sui social con un comunicato. Non mi aspetto nella giornata di oggi ulteriori commenti. Ricordo che il responsabile dell’aerea tecnica Giuntoli aveva detto che la Juventus avrebbe commentato solo al termine di questo processo sportivo e qui manca appunto l’ultimo tassello»

Pubblicità

The post Pogba Juve, ecco perché non arriverà un comunicato ufficiale del club appeared first on Juventus News 24.