17:32, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Pogba è stato squalificato per 4 anni per doping e adesso dovrebbe risolvere il suo rapporto con la Juve. In merito a questa vicenda è intervenuta anche la moglie del francese

Questa mattina, è arrivata la notizia della squalifica da parte del tribunale antidoping di 4 anni per Paul Pogba. Il centrocampista, adesso, dovrebbe risolvere il suo rapporto con la Juve. In attesa delle prossime tappe di questa vicenda è intervenuta anche la moglie Pogba, Zulay che sui social ha espresso pieno sostegno al marito.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «La verità prevarrà sempre. Sii forte come sempre, mio Re».

Pubblicità

The post Pogba Juve, arriva il commento della moglie: «La verità prevarrà sempre» appeared first on Juventus News 24.