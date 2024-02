Pogba, il #pesante comunicazione dopo la squalifica, le parole: «Verdetto ingiusto, farò ricorso» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 17:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Paul Pogba ha commentato la sentenza di squalifica arrivata dal Tribunale Antidoping: il comunicato del centrocampista

Attraverso i propri social, Paul Pogba si esprime così dopo la squalifica di 4 anni arrivata dal Tribunale Antidoping.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

POGBA – «Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia ingiusto. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via. Quando sarò libero dalle restrizioni legali, l’intera storia diventerà chiara, ma non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato gli altri atleti e sostenitori di nessuna delle squadre con cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi, presenterò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport».

