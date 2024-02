Pogba, che rivelazione del manager: «Ecco cosa accadrebbe se tornasse domani» #Intervista

Pubblicità

Avversario in più occasioni dell’Inter Paul Pogba aspetta novità sul suo futuro, ecco però la super rivelazione della sua manager Pimenta

Intervenuta a Cronache di Spogliatoio, ha parlato in questo modo della situazione del calciatore della Juve (avversario di mille battaglie con l’Inter), nonchè suo assistito: Paul Pogba.

POGBA – «Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto. A volte gli dico: ‘Facciamo qualcos’altro?’. E lui si arrabbia, mi dice: ‘Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato’. Se dovesse giocare domani, potrebbe entrare in campo e giocare. Ovviamente è un momento difficile e da superare».

