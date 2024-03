Playoff e Playout Serie C: le date ufficiali. E la ##Juve #Next #Generation U23…

15:30, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Lega Pro ha comunicato le date ufficiali dei playoff e playout di Serie C. Un appuntamento che potrebbe interessare anche la Juventus Next Gen in ottica promozione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 4 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata SABATO 11 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

Pubblicità

2° Turno – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata SABATO 25 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Finale – Gara di Andata DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno DOMENICA 19 MAGGIO 2024

The post Playoff e Playout Serie C: le date ufficiali. E la Juventus Next Gen… appeared first on Juventus News 24.