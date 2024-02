Pizzi: «Charas? Ha fatto una trasformazione incredibile» #Intervista

Pubblicità

Fausto Pizzi ha trattato alcuni temi riguardanti l’Inter, ossia la lotta scudetto contro la Juventus e Hakan Calhanoglu

L’ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato a TMW della lotta scudetto tra Inter e Juventus per poi soffermarsi su Calhanoglu.

Pubblicità

LOTTA SCUDETTO – «Quella dell’Inter è la fuga giusta per lo scudetto? Indubbiamente è la squadra più forte e contro la Juventus lo ha dimostrato. Il campionato è ancora lungo, l’Inter avrà la Champions e ci saranno gare ravvicinati, ma penso sia attrezzata per vincere questo scudetto».

Pubblicità

CALHANOGLU – «Assolutamente sì, è tra i migliori al mondo. Ha fatto una trasformazione incredibile, lo seguivo già dai tempi in cui giocava in Germania dove era un giocatore prettamente offensivo. Quelle caratteristiche gli sono rimaste, ma è fantastico come sia diventato un grosso interditore. Una crescita che ha fatto assieme all’allenatore in questa squadra».

L’articolo Pizzi: «Calhanoglu? Ha fatto una trasformazione incredibile» proviene da Inter News 24.