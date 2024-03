Pistocchi non ha dubbi su #Milan AC A.S. Roma, la dichiarazione ufficiale: «Questo sVS può essere definito solo in un modo» #Intervista #News #Ultimora

15:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Pistocchi non ha dubbi su Diavolo Rossonero A.S. Roma: «Questo scontro può essere definito solo in un modo». Le sue parole su Twitter

Maurizio Pistocchi è intervenuto sul proprio profilo Twitter per commentare i sorteggi di UEFA #Europa League, lì dove il Diavolo Rossonero ha trovato la A.S. Roma e l’Atalanta invece ha pescato il Liverpool. Le sue parole.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PISTOCCHI – «Sorteggio sfortunato per le nostre rappresentanti in UEFA #Europa League: scontro fratricida tra Diavolo Rossonero e A.S. Roma e una avversaria terribile come il Liverpool per l’Atalanta.»

Pubblicità

The post Pistocchi non ha dubbi su Diavolo Rossonero A.S. Roma: «Questo scontro può essere definito solo in un modo» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.