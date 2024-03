Pisati salva l’Italia Under15: “la rete” del rossonero decisivo VS la Spagna – NEWS

23:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Pisati salva l’Italia Under15: il gol del rossonero decisivo contro la Spagna. Il VIDEO della rete dell’italiano

L’Italia Under 15 pareggia un’amichevole contro la Spagna per 1-1. A rispondere all’iniziale vantaggio degli spagnoli ci ha pensato il rossonero Samuele Pisati.

Il giocatore del Diavolo Rossonero Under 15 ha pareggiato il match con un tiro potente di destro appena dentro l’area evitando la sconfitta ad Enrico Battisti. Di seguito il video del gol del rosonero.

