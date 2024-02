Pirlo su Esposito: «Ecco come sta dopo l’indisponibilità, stiamo valutando una cosa» #Intervista

L’allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, si è espresso così sulle condizioni di Sebastiano Esposito, di rientro dall’infortunio

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha parlato così delle condizioni fisiche di Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter sta recuperando da un infortunio che non gli ha permesso di mettere piede in campo nelle ultime partite.

ESPOSITO – «Sta meglio, si è allenato con noi tutta la settimana. Ora lo valutiamo e vedremo se farlo giocare dall’inizio o farlo partire dalla panchina».

