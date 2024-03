23:45, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Pirlo rilancia la Samp: blucerchiati per la prima volta in zona Playoff, KO l’Ascoli nel posticipo di Serie B

Inizia ad ingranare la Sampdoria di Andrea Pirlo. L’ex Juve, reduce da 3 vittorie nelle ultime 4, aggancia per la prima volta la zona playoff a quota 37, a pari punti con Cittadella e Pisa, al momento avanti.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Contro l’Ascoli decidono in rimonta Kasami e De Luca.

Pubblicità

The post Pirlo rilancia la Samp: blucerchiati per la prima volta in zona Playoff appeared first on Juventus News 24.