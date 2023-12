Pirlo elogia Stankovic ed Esposito: «Giocatori di qualità»

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Brescia elogiando i due ex Inter, Stankovic ed Esposito

STANKOVIC – «È migliorato anche lui con la prestazioni e la personalità. Quando arrivi da prestazioni positive l’autostima si alza, la richiesta nostra è sempre alta e deve adattarsi. Lo sta facendo velocemente. È un giocatore di prospettiva, è un giovane e avrà un futuro sicuramente roseo».

ESPOSITO – «Giocatore di grande qualità. L’importante è quello che ci dà in campo. Ci dà intensità e per noi è importante. Deve stare tranquillo e lavorare per la squadra. Poi se arrivasse anche un gol per lui è un di più».

