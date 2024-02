Piotr Zio Zielinski, Tuttosport è convinto: «Per essere titolare all’Fc Internazionale dovrà fare questo» #Intervista

Pubblicità

Il quotidiano Tuttosport si è concentrato si Zielinski, prossimo all’arrivo all’Inter, e su cosa dovrà fare per una maglia da titolare

Tuttosport scrive così su Zielinski, a margine della sconfitta del Napoli in casa del Milan, prefigurando già il suo arrivo all’Inter.

ZIELINSKI INTER – Ieri il polacco è rientrato nella squadra titolare dopo il complicato avvio di febbraio, iniziato con l’esclusione dalla lista Uefa, le parole al vetriolo del presidente Aurelio De Laurentiis – ieri in tribuna – contro il suo agente Bolek («ce l’ho a morte con lui che non l’ha voluto far restare, perché lo vuole trasferire in altre squadre per guadagnarci di più») e il problema muscolare che l’aveva costretto al forfait la settimana scorsa contro il Verona. Un ritorno triste, però, vista la prestazione e il risultato. Se la prossima stagione il polacco vorrà ritagliarsi uno spazio importante nell’undici di Inzaghi, magari rubando il posto a Mkhitaryan, dovrà fare molto di più

