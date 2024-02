Piotr Zio Zielinski-Taremi, Ausilio ammette: “Abbiamo già informato i club”

E’ arrivata per bocca di Piero Ausilio l’ennesima conferma dei due colpi che l’Inter ha già apparecchiato per la prossima estate. Intervenuto in occasione della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini, il direttore sportivo nerazzurro ha confermato le trattative avanzatissime per ingaggiare Zielinski e Taremi a costo zero la prossima estate. I rispettivi club sono già stati informati e, se non ci saranno intoppi, i due diventeranno in estate due nuovi calciatori dell‘Inter. Queste le dichiarazioni del ds:

ZIELINSKI E TAREMI – “Sono situazioni su cui stiamo lavorando, non amiamo dare tempi, date o ultimatum a nessuno. Abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando con questi giocatori, ci sono stati dei contatti, vedremo se porteranno a qualcosa di definitivo”.

SPALLETTI – “Anche lui ha messo un tassello, sono stati anni importanti: intanto perché siamo tornati in Champions League, attraverso quel lavoro abbiamo messo un mattoncino, è stata una base importante da cui abbiamo sviluppato un percorso, prima con Conte e ora con Inzaghi con cui stiamo completando un lavoro bellissimo che spero ci porti a qualcosa di importante a fine stagione”.

INZAGHI – “E’ un perfezionista e ha il gusto del bello che è manifestato dalle prestazioni della squadra. Un bel gioco che non arriva per caso, c’è tanto lavoro e tanta organizzazione dietro. La domenica è il frutto di un grande lavoro sviluppato tutti i giorni”.