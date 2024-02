Piotr Zio Zielinski Fc Internazionale, Viviani sicuro: «Porterà queste 2 cose» #Intervista

Pubblicità

L’ex centrocampista Fabio Viviani ha detto la sua su Zielinski, prossimo ad approdare nella rosa dell’Inter: il pensiero

Ai microfoni di Sportitalia, Fabio Viviani si esprime così su Piotr Zielinski, prossimo ad indossare la maglia dell’Inter.

ZIELINSKI – «Zielinski è un altro talento assoluto. La prima volta che lo vidi giocare nella primavera dell’Udinese mi mandarono ad osservarlo perché si stava cominciando ad allenare con noi. Durante la partita ci fu l’occasione di battere un angolo da destra e volevano calciare con la traiettoria a rientrare: lui andò di sinistro. Poi ci fu un calcio d’angolo da sinistra e lui calciò con il destro. Rende le cose che fa semplici quando sta giocando. Chi guarda pensa che siano facili, ma non lo sono.

All’Inter lo vedrei bene. È un talento, ma con un senso di disciplina e di squadra molto importanti. Questo in una squadra come l’Inter, che nei prossimi anni competerà per vincere il campionato e per essere competitiva in Europa credo che possa portare quel tasso di qualità e quella conoscenza del gioco di squadra che un un grande club è necessario quando vuole mantenere alto il livello delle prestazioni pur cambiando gli interpreti nella formazione»

L’articolo Zielinski Inter, Viviani sicuro: «Porterà queste 2 cose» proviene da Inter News 24.